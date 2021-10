Il commento di Giorgetti: le tre verità che emergono dopo Fiorentina-Cagliari

Una vittoria di rara facilità dopo un periodo complicato. Tanti spot positivi. Compreso quello dei sentimenti espressi dallo spogliatoio

Sulle pagine sportive de La Nazione troviamo il commento di Angelo Giorgetti alla gara vinta ieri dalla Fiorentina per 3-0 contro il Cagliari. Vittoria di rara facilità - si legge - dopo quasi tre settimane di rarissima tensione, il Cagliari si è presentato in versione derelitta e in questi casi non si capisce mai quanto i meriti di chi stravince superino i limiti di chi straperde.