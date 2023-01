Il commento di Calabrese: “Il gol di Gonzalez può riaccendere la stagione viola”

"Il gol di Nico Gonzalez non è solo un punto portato via dall’Olimpico, è molto di più. Intanto perché restituisce alla Fiorentina un giocatore, l’unico, in questo momento in grado di fare la differenza. E' innegabile infatti che il talento di Nico sia diverso da quello di tutti gli altri. La sua rete può essere la scintilla che riaccende la stagione della Fiorentina. Come ha riacceso la squadra a Roma. Dopo quel gol, appunto, i viola hanno ripreso a macinare gioco, hanno sfruttato le loro qualità, hanno messo sotto la Lazio e con un pizzico di fortuna avrebbero anche potuto vincere. Una partita come questa può essere una svolta dopo settimane faticose e criticatissime. Quello che abbiamo visto all’Olimpico ci è piaciuto. Finalmente una squadra propositiva, messa bene in campo nonostante quell’incertezza in difesa, attenta nelle chiusure, pronta nelle ripartenze. E anche il 4-3-3 ha funzionato. Italiano ha dimostrato una volta di più cosa sia il coraggio. Non si è fatto impressionare dalla forza dei suoi avversari e ha messo in campo la migliore squadra che aveva. Con le idee chiare e molto offensiva, proprio come piace a lui. E stavolta non ha sbagliato nemmeno un cambio. Anzi, dalla panchina è arrivata la forza che mancava per ribaltare la Lazio. Tutto bene, dunque, e la classifica tiene in piedi la possibilità di arrivare in Europa. Bisogna crederci, i conti li faremo più avanti. Detto questo, però, ora ci dobbiamo concentrare sulla Coppa Italia, il primo vero bivio della stagione. Dentro o fuori, non ci sono altre possibilità. Contro il Torino la Fiorentina ha l’occasione di dimostrare che la partita di ieri non è stata un caso, che ogni cosa è tornata al suo posto, che c’è ancora tanto in cui credere. È la voglia vista negli occhi dei giocatori viola la nostra miglior garanzia. Quegli sguardi ci possono portare lontano".