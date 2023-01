Tutto sulle coppe: così questa Fiorentina può permettersi di essere ambiziosa

Febbraio si appresta ad essere un mese decisivo per Italiano e i suoi

La rivincita in Coppa Italia contro il Torino e la Conference League, con la doppia sfida di febbraio con il Braga, rappresentano due trampolini decisivi per cavalcare alla grande l’orgoglio rivisto ieri. Cavalcare quell’orgoglio con la convinzione di trasformarlo in risultati concreti che, nella classifica di campionato, sembrano un po’ troppo lontani: il nuovo traguardo viola, secondo Riccardo Galli su La Nazione. "Bello rivedere una Fiorentina così. Che può permettersi il lusso anche di essere ambiziosa e convincente".