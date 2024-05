Il campionato è la ruota di scorta per l’Europa: Italiano ci crede

Uno scenario che qualche domenica fa pareva impossibile. Colpa dei tanti punti persi durante il cammino, anche se le strade per l’Europa (della prossima stagione) erano comunque aperte, garantite dal cammino che la Fiorentina stava facendo in Coppa Italia e in Conference. Attardata in campionato, tanto da pensare, anche inconsciamente, che si fosse scelto di privilegiare le competizioni di metà settimana, a discapito di quella nazionale. Poi sono arrivate le sconfitte contro l’Atalanta, nelle semifinali di Coppa Italia, e le vittorie in campionato con Salernitana e Sassuolo. Quest’ultime hanno di fatto rilanciato le quotazioni viola in classifica; con la Fiorentina tornata a stretto contatto con le posizioni che garantirebbero l’Europa. Posizioni che potrebbero allargarsi. Ecco perché anche la trasferta con il Verona diventa una sfida importante e che vale tanto, non solo per la squadra di Italiano, ma anche per l’Hellas Verona alla disperata rincorsa di una salvezza che per certi versi avrebbe del miracoloso. Ma questi sono problemi dei ’gemellati’ gialloblù. La Fiorentina ha ben altri problemi e non può lasciarsi distrarre dai guai altrui. Se si possono chiamare guai quelli viola legati alla necessità di tenere alta la tensione perché davanti ci sono due traguardi di spessore. Come detto, la classifica è tornata a essere una strada percorribile per arrivare nuovamente in Europa, anche nella prossima stagione. Il destino è nelle mani della Fiorentina che deve sì fare i conti con Napoli e Lazio, ma che potrebbe sfruttare a proprio favore il calendario e anche la gara da recuperare contro l’Atalanta. E la data incerta (si parla addirittura a giugno) potrebbe essere una bella ancora di salvezza. La vittoria all’ultimo tuffo di giovedì sera ha certificato la tenuta mentale della Fiorentina che ha voluto e cercato con ogni mezzo di prendersi una vittoria che sembrava svanita per colpa della ’solita’ amnesia difensiva, per certi versi anche sfortunata. Alla fine, però, la tenacia e le reti dei bomber ritrovati (ne parleremo poi) hanno dato una spallata alle certezze del Bruges, allargando gli orizzonti viola. Un’onda lunga da sfruttare al meglio. Lo riporta La Nazione.