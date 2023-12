Il 4-2-4 della Fiorentina con un trequartista e un regista come mediani

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla scelta tattica di Italiano nel finale di partita. Una specie di 4-2-4 in cui i due mediani però erano un regista (Maxime) e un trequartista come Barak.

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla scelta tattica di Italiano nel finale di partita. Una specie di 4-2-4 in cui i due mediani però erano un regista (Maxime) e un trequartista come Barak. Scelte coraggiose, premiate poco dopo dall’1-1 di Ranieri, al terzo gol europeo della sua stagione dopo la doppietta al Genk. C’è molto di suo, in questa qualificazione agli ottavi. Un altro passo avanti, rispetto a un anno fa, anche se nell’aria resta anche, o forse soprattutto, la preoccupazione per le condizioni di Nico.