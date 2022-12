Ikoné, prima delusione poi inamovibile. La mano di Italiano sulla sua esplosione

Se l'investimento sul il centravanti non è andato benissimo, un anno dopo averlo accolto la Fiorentina ha finalmente trovato Ikoné. Un'attesa - scrive il Corriere Fiorentino - "lunga, faticosa, piena di difficoltà e che, a un certo punto, pareva destinata a restare vana". Il francese infatti è stato a lungo un oggetto misterioso, che dava la sensazione di non riuscire a capire la Serie A. Pochissimi squilli, poco feeling con le idee di Italiano, un solo gol nella seconda metà della scorsa stagione in 21 presenze. Troppo poco per un giocatore pagato 15 milioni dal Lille e che doveva colmare il vuoto lasciato (un anno e mezzo prima) da Chiesa.