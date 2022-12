Delusione Cabral, ipotesi prestito un anno dopo l’investimento

Cosa fare con Cabral? E' la domanda che si chiede La Nazione in edicola stamani. Un anno dopo il suo acquisto, l'attaccante scelto per il post-Vlahovic ha deluso e rinviare la decisione sul suo futuro non avrebbe senso. Per la Fiorentina cederlo ora - si legge - non sarebbe granché, visto l'investimento da 16 milioni, e la strada che si prefigura è quella del prestito. Cremonese o Sampdoria le possibili destinazioni, ammesso che il club viola decida di privarsi di un attaccante che sembra essere scivolato al terzo posto dopo Jovic e Kouame.