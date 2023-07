Ikonè-Orsolini, che incrocio: il piano della Fiorentina

La Nazione si sofferma sul mercato della Fiorentina. Tra le tante operazioni, rimane un rebus anche il futuro di Ikonè. L'esterno francese infatti piace in Arabia e il club viola sarebbe pronto a cederlo.Italiano però, chiede un esterno nuovo, che rispecchia le sue caratteristiche di calcio. Per questo motivo, ecco che la dirigenza viola è pronta per scendere in campo per Orsolini. I due sono legati per un motivo semplicemente economico: la Fiorentina si aspetta di ottenere almeno 15 milioni per Ikonè. Così facendo, investirà la cifra sul giocatore del Bologna. In attesa dell'offerta ufficiale per il francese, il club viola prepara l'assalto a Orsolini.