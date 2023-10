Ikoné is back, il francese torna a segnare. Italiano ritrova un suo fedelissimo

Il Corriere Dello Sport si concentra su Ikoné e Barak, protagonisti della rimonta viola. I due dopo un'estate travagliata tornano a segnare, un finale inaspettato per Ikoné. Il francese ieri per motivi personali aveva lasciato Firenze. Una rete decisiva ai fini del risultato ma non solo, anche per l'ex Lille. La rete gli mancava della partita contro la Roma della scorsa stagione. Poi la corte dell'Arabia e l'infortunio nella tournèe di Newcastle. Italiano stima moltissimo il ragazzo. Non a caso nella scorsa stagione è stato uno dei più utilizzati: 51 partite dietro solo a Biraghi. Un nuovo inizio per lui.