Ikonè in piena crisi, Brekalo è scomparso: non ci resta che loro

Supercoppa e Coppa Italia, due appuntamenti per i quali è difficilissimo recuperare Gonzalez, così come è alto il rischio di dover fare a meno anche di Sottil. L'ideale insomma sarebbe chiudere un acquisto entro la fine di questa settimana e metterlo a disposizione di Italiano per il dentro o fuori di martedì sera col Bologna e la società, pur in mezzo a non poche difficoltà, ci sta provando. Di certo però, e così torniamo al punto di partenza, sabato col Sassuolo non ci saranno che Ikonè e Brekalo. Due che, fino ad oggi, hanno dato poco e niente alla squadra. Il primo dopo un guaio fisico che ne ha compromesso gran parte della preparazione ha messo insieme 17 presenze stagionali, condendole con 2 gol in Conference (zero in campionato) e 2 assist. Ancor peggio ha fatto il croato che, da ottobre in poi, è praticamente scomparso: in campionato infatti dopo la sconfitta con l'Empoli del 23 ottobre scorso ha giocato soltanto 17' con la Salernitana e, nel mezzo, ci ha messo qualche spezzone nelle coppe. Non è un caso insomma, se è proprio lui l'indiziato principale ad andarsene. «È un giocatore che mi piace — ha detto ieri l'allenatore della Dinamo Zagabria Sergej Jakirovic— stiamo trattando con la Fiorentina per arrivare ad un accordo. Il ragazzo non vede l'ora di giocare per me».