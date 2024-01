Meglio un Ngonge oggi o un Kvaratskhelia domani?

Meglio un uovo oggi o una gallina domani? Meglio un Berardi oggi o un Kvaratskhelia domani? Questo il grande quesito che in ogni campagna acquisti prende forza giorno dopo giorno. E anche oggi, quando i dirigenti della Fiorentina devono sceglier tra i nomi seguiti per l'attacco, l'obiettivo e cercare una via di mezzo tra potenzialità e sicurezza. A Firenze, vedi i vari Cabral , Jovic , Ikonè , Brekalo , sono state scelte troppe scommesse. Nonostante ciò, Italiano ha ottenuto grandi risultati. Ma adesso, la storia deve cambiare. La Fiorentina lotta per la Champions League e non c'è più molto tempo, bisogna crederci adesso. Per questo motivo, ad oggi, il miglior giocatore per la Fiorentina tra tecnica e potenzialità è Cyril Ngonge.

Tutto e niente

Cyril Ngonge è quello di cui la Fiorentina di Italiano ha bisogno.Vero, non è il nome che fa infiammare il desiderio dei tifosi, ma sappiamo tutti come nel mercato di gennaio sia complicato trovare un profilo adeguato alle esigenze dei vari club. In casa Verona però, sembra essersi creata l'occasione. Il presidente Setti deve cedere e l'addio di Hien, più la partenza imminente del giovane Terracciano ne è la conferma. Adesso la Fiorentina può tentare l'affondo per un giocatore che sa fare tutto e nulla. Una punta, così come un esterno ma anche un trequartista. Un giocatore che ancora ha ampi margini di crescita e lo dimostra il campo: Ngonge è quello che contro l'Udinese ha segnato un gol bellissimo in rovesciata, ma che al Franchi si mangia un gol clamoroso a Terracciano battuto. L'attaccante del Verona deve trovare la via della conferma e Italiano è pronto per guidarlo. E attenzione, Ngonge non sarebbe la solita scommessa. Il talento c'è, si vede e palese. Starà poi alla Fiorentina sfruttarlo al meglio e inserirlo in un sistema di gioco ideale per le sue caratteristiche: l'attaccante può giocare ovunque. Prima punta, trequartista ed esterno. Dove lo metti lui sta. Ok i vari Beste, Stengs, ma il rischio di andare in contro a un buco nell'acqua è troppo grosso. La Fiorentina deve osare, adesso. E con Ngonge tutto può sembrare più facile.