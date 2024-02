Ikonè, forse è arrivata la svolta. Biraghi soffre Soulè

La Nazione, come di consueto si sofferma sui migliori e suoi peggiori della sfida del Franchi tra Fiorentina e Frosinone. Il podio se lo aggiudica Ikonè. Sarà la svolta per il francese? Presto per dirlo, ma l'esterno potrebbe essere il rinforzo di gennaio cercato e voluto da questa Fiorentina. Contro il Frosinone è sempre lo stesso, ma riesce a concretizzare le occasioni che crea. Chi invece prende un voto più basso dei suoi compagni è Biraghi. Il capitano viola gioca bene, ma soffre tremendamente Soulè. Meglio in attacco, dove spinge con continuità e crea occasioni per i suoi compagni.