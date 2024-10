Ikonè e Beltran, la pazienza è al limite. Svolta o sarà cessione a gennaio

Jonathan Ikoné e Lucas Beltran continuano a rappresentare le maggiori difficoltà per la Fiorentina , nonostante il loro talento e l'importante investimento economico.

Ikoné, pur avendo giocato 116 partite in viola, ha offerto prestazioni spesso anonime, commettendo errori significativi. Beltran, in squadra da meno tempo, ha accumulato solo 191 minuti di gioco e non ha ancora trovato una collocazione tattica precisa.