Ikonè dà l’ok all’addio, tutto fermo intorno a Kouamè. Pista Lazio per Barak?

Qualche movimento si registra anche attorno a Kouame che un po’ tutti, fin da subito, hanno immaginato pronto a seguire Italiano a Bologna. In realtà almeno per il momento non c’è nulla di concreto se non la volontà della Fiorentina di prolungare il contratto la cui scadenza (grazie all’opzione presente nel precedente accordo) è fissata a 2025 con un ingaggio che sfiora i 2 milioni netti. L’idea insomma è spalmare lo stipendio, rendendolo più digeribile sia per i viola che per chi volesse comprarlo. Pradè comunque, per farlo partire, chiede poco meno di 10 milioni. E poi Barak, che a gennaio fu prima molto vicino al Napoli e poi ad un passo dal Cagliari. Difficile però che queste due soluzioni si ripropongano con la Fiorentina che dopo averlo riscattato per circa 6 milioni spera di ottenere qualcosa in più. Lo cercava la Lazio, ma bisogna capire se i biancocelesti saranno interessati anche dopo la separazione con Tudor e l’arrivo di Baroni.