Igor, “la muraglia umana”: la difesa viola si regge sul brasiliano

Da vicino dà l’impressione di trovarsi di fronte ad una "muraglia umana". Così La Nazione descrive Igor che continua la preparazione a Moena ed è uno dei pochi ai quali questi allenamenti in montagna non pesano. Anzi, l’impressione è che con la fatica vada a braccetto. Muscoli scolpiti e polpacci d’acciaio, concentrazione massima. In campo non scherza: conta i passaggi nel torello di inizio allenamento e sprona i compagni a spingere, mentre i sorrisi li riserva solo ai piccoli tifosi che gli chiedono selfie ed autografi.