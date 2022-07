Il protagonista: “Non si passa!”. Lo dice Igor, il gigante della Fiorentina

Famosissima la frase del mago Gandalf del film "Il Signore degli Anelli": "Tu non puoi passare!". Come un eco sembra risuonare ogni volta che Igor interviene sul pallone. Il brasiliano è tutto fuorché una sorpresa, ma la sua possanza fisica è una certezza che Italiano si sta tenendo stretto qui a Moena. Nell'esercizio mattutino, dove l'ex Spezia, ha messo alla prova la linea difensiva con numerosi cross, il centrale brasiliano ha dominato in maniera totale su ogni tipo di pallone. Insomma, Igor è e sarà le fondamenta del castello viola messo su da Italiano. Sul ponte levatoio è incisa una frase: "Non si passa!". Firmato: "Igor".