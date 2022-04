Igor e Torreira, chiamateli tesoretti. E ora anche Terracciano vale oro

Nella stagione che corre verso l’Europa, si registra il rialzo delle quotazioni di mercato di quattro giocatori viola

Approfondimento de La Nazione sul rialzo del valore dei cartellini di alcuni giocatori viola. In una stagione positiva, la valorizzazione in termini economici dei giocatori in rosa diventa un fattore quasi fisiologico. Così, guardando alla Fiorentina di oggi ci sono almeno quattro giocatori che adesso possono rappresentare un piccolo-grande (e soprattutto inaspettato) tesoretto grazie al loro rendimento stagionale. Il primo è Terracciano: nei giorni dell’affare con l’Empoli la quotazione del portiere era inferiore al milione (800mila euro) adesso il suo cartellino può passare di mano per 2,5 milioni.