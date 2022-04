ACF si muove per Vicario, partiti i primi contatti. Da superare un altro club

Ci sarà da battere la concorrenza di un'altra società

Vi avevamo raccontato negli scorsi giorni di un interesse crescente della Fiorentina nei confronti di Guglielmo Vicario per la prossima stagione. Arrivato ad Empoli in prestito dal Cagliari, il classe '96 sta strappando consensi per quanto messo in mostra questa stagione. E come racconta Gianluca Di Marzio sul suo sito web, sull'empolese si sono accesi i primi riflettori di mercato per la prossima stagione. Ci sono infatti Fiorentina e Lazio sull'estremo difensore azzurro. Non solo, le due squadre avrebbero già allacciato contatti per capire i margini di manovra. Il futuro del portiere, intanto, è più incerto che mai. Da una parte c'è il possibile riscatto dell'Empoli per circa 10 milioni (con conseguente cessione a cifre superiori). Ma non è da escludere anche un ritorno a Cagliari.