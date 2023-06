Igor e Quarta verso l’addio. Ranieri stupisce ma è stallo sul rinnovo

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla difesa della Fiorentina. La retroguardia viola ripartirà da una singola certezza e cioè Milenkovic. Il serbo sarà il perno centrale della Viola che verrà, ma c'è da capire chi saranno i suoi compagni di reparto. Su Igor e Martinez Quarta i dubbi sono di giorno in giorno in aumento. Il brasiliano, tra le pedine più deludenti dell'ultima stagione, pare già ormai avere le valige in mano e la testa in direzione Premier League, dove ad attenderlo da tempo c'è il Fulham, mentre l'argentino - reduce da una prima parte di 2023 vissuta a fasi alterne - avrebbe già dato mandato al suo procuratore di guardarsi attorno e di non considerare per ora la prospettiva di prolungare il suo accordo con la Fiorentina, in scadenza nel 2025. Altro caso limite è quello legato a Ranieri, che pur avendo dalla sua un bilancio più che positivo portato a termine nell'ultima annata (dove è passato dall'avere l'etichetta di meteora a giocare da titolare la finale di Conference) dovrà risolvere il nodo legato al contratto, in scadenza tra solo un anno. Un aspetto che la Fiorentina - anche per questioni di lista - intende risolvere quanto prima, non avendo mai nascosto il desiderio di voler continuare a puntare sul classe '99.