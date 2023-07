Un fedelissimo di Italiano in difesa: la Fiorentina accelera

Igor e Martinez Quarta in partenza? La Fiorentina ci pensa, e nel frattempo prova a stringere per una vecchia fiamma: Dimitrios Nikolaou, difensore centrale dello Spezia. Il Corriere dello Sport riporta oggi sulle sue pagine un'analisi sulla difesa gigliata, sottolineando come nella lista dei partenti, oltre a Igor, ci sia anche Martinez Quarta (è di ieri l’interesse manifestato per lui dal Valencia) e che in caso di addio di uno dei due o di entrambi, i viola punterebbero proprio sul venticinquenne dello Spezia. Anche se, come scrive il quotidiano, l’argentino rimane un difensore di valore della rosa di Italiano e, quindi, se andrà via sarà per una cifra attorno ai dieci milioni, come del resto Igor (stessa valutazione più o meno), sulle cui tracce continuano a esserci il Fulham e il Villarreal. Se l'ex Spal partirà, la Fiorentina cercherà di arrivare ad un altro difensore centrale di piede sinistro: Dimitrios Nikolaou, appunto. L’intesa tra viola e “aquilotti” è tornata buona dopo la vicenda-Italiano, e quindi trovare un punto d’accordo economico intorno a una formula che bonus compresi raggiunga i cinque-sei milioni non dovrebbe essere un problema. Il giocatore, tra l'altro, ha come agente Ramadani, altro particolare da tenere sott'occhio...