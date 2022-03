Ieri solo il calcio di inizio: le tappe del nuovo Franchi fino al 2026

La tabella di marcia per la realizzazione dell'intervento sullo stadio Franchi: dal rendering ai lavori realizzati per Campo di Marte

Per lo stadioFranchi (FOTO e VIDEO) quello di ieri - scrive il Corriere Fiorentino - è stato solo il calcio di inizio. La tabella di marcia prevede 60 giorni di tempo, per trasformare i rendering in un progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sarà poi la volta della conferenza dei servizi, dove la soprintendenza avrà un ruolo chiave. Quindi la variante urbanistica e nella primavera 2023 il bando di gara. I cantieri del restyling del Franchi dovranno partire entro il 2023 e concludersi entro il 2026. Per poter usufruire dei fondi del Pnrr che costituiscono 95 milioni, sui 190 milioni di spesa massima prevista.