CorFio: “Un cantiere da 190mln per un Franchi sostenibile e green”

L'analisi del quotidiano che descrive le caratteristiche portanti del progetto vincitore per il nuovo Franchi, disegnato da Arup Italia

Altra caratteristica, la sostenibilità. La nuova copertura permetterà la produzione di energia rinnovabile tramite pannelli fotovoltaici, in più è previsto anche il recupero dell’acqua piovana, riutilizzabile per l’irrigazione. I cantieri poi sono pensati per consentire alla Fiorentina di continuare a giocare in casa, anche se con capienza limitata, per i 30 mesi di lavori previsti, con inizio alla fine del 2023 e conclusione entro il 2026.