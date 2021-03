Iachini si affida alle qualità di Bonaventura. Jack è pronto a trascinare la Viola

Bonaventura, come già accaduto in altri momenti della stagione, è pronto a diventare condottiero a Genova. La gara di sabato rappresenta uno spartiacque del campionato della Fiorentina e Jack, come si può leggere nel Corriere dello Sport, non vuole mancare all’appuntamento. Proprio contro il Genoa, infatti, l’ex centrocampista del Milan ha un conto aperto; nella gara di andata, che ha segnato il suo exploit in maglia viola, Bonaventura si è visto annullare una rete che lasciò spazio a mille polemiche. Con il passare delle giornate, Jack è diventato imprescindibile per la Fiorentina, finendo per essere sempre tra i più positivi, salvo l’ultima gara con il Milan in cui è stato meno pungente. Il passato tuttavia ora non conta. C’è soltanto la necessità per Iachini di affidarsi a vecchi e nuovi protagonisti che possano essere decisivi, ancora meglio se sono di alta qualità. Servono idee, intuizioni e tanta esperienza. Jack potrebbe saper racchiudere il profilo ideale per la corsa alla salvezza, sia a livello tecnico che mentale. Ha un statura, anche internazionale, che potrebbe farlo diventare uno dei leader del gruppo in questo momento così complicato.

