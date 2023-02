Iachini: “Ma quale lotta salvezza, per la Fiorentina spero in un trofeo”

L'ex tecnico viola ha analizzato la stagione della Fiorentina e si è lanciato ad un pronostico ottimistico in vista del finale di stagione

Beppe Iachini, doppio ex di Fiorentina e Verona, ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino in vista della gara di questa sera del Bentegodi. L'ex tecnico viola, dopo aver rimarcato come, nonostante l'importante parentesi vissuta a Verona, Firenze gli sia rimasta maggiormente nel cuore, ha commentato anche la stagione della Fiorentina, analizzando il profilo di Italiano.