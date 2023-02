Doppio ballottaggio Verona. Fiorentina, ecco chi deve sbloccarsi fuori casa

Qui Fiorentina

Definirlo uno scontro diretto forse è eccessivo, ma di certo la Fiorentina oggi a Verona non può permettersi altri passi falsi. Appena approdata agli ottavi di Conference League grazie a sei successi di fila, semifinalista di Coppa Italia dove affronterà in aprile la Cremonese, la squadra viola invece in campionato fatica. Nelle ultime sei gare nessuna ha fatto peggio, appena due punti e una vittoria (l’unica in questo 2023) datata 7 gennaio col Sassuolo. Mentre in trasferta l’ultima risale al 6 novembre, 2-0 con la Samp. Urge dunque una svolta, per giunta nella partita n.100 in Serie A da allenatore per Vincenzo Italiano. Ma non è tempo di amarcord per lui: «Ora conta solo risalire in classifica. Non possiamo essere contenti di quanto siamo facendo in campionato». Parole sicure e decise per il tecnico gigliato, il quale potrà contare sul recupero di Milenkovic ed avere l’intera rosa a disposizione. La scelta principale che dovrà attuare la guida dei viola sarà davanti, dove è in atto il solito ballottaggio fra Cabral (4 gol nell’ultima settimana) e Jovic (capocannoniere viola con 10 reti). Entrambi, però, fuori casa in campionato non hanno convinto: il brasiliano è fermo alla rete segnata a La Spezia il 30 ottobre, il serbo è addirittura a zero avendo realizzato sempre al Franchi gli unici tre centri finora in Serie A.