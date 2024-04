I tifosi viola erano 3.000 ma i posti sono 500: trasferta a rischio

Il settori ospiti dello stadio dell'Atalanta può contenere, per ora, solo 500 tifosi. E pensare che da Firenze volevano arrivare in 3.000 mila

Individuare la partita dell'anno non è mai semplice, specialmente se a fine aprile sei ancora in corsa su tre fronti. Se in primis lo era quelle di giovedì scorso 1590 col Viktoria Pizen, adesso lo status è passato con ogni diritto a Atalanta-Fiorentina di domani sera. Trasferta che avrebbe segnato un esodo di massa da parte dei tifosi della Fiorentina. Oltre 3mila le richieste giunte alle associazioni dei tifosi nelle ultime ore. Ma il settore ospiti del Gewiss Stadium al momento non può contenere più di 500 tifosi, causa lavori di restyling dell'impianto. Logico che la maggior parte sia rimasta senza tagliando (sono stati privilegiati i tifosi che sono sempre al seguito della squadra), sicuramente tutti i residenti a Firenze e provincia non avranno alcuna possibilità per disposizione delle autorità.