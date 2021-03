I numeri della Fiorentina sono quelli del fallimento: Firenze è inerte

Su Tuttosport troviamo un’altra lettura del momento di profonda crisi che sta vivendo la Fiorentina. Mai così male dalla stagione 2001-2002, quella a cui fece seguito il fallimento. Arrabbiarsi va bene, scrive il quotidiano, ma un po’ di mea culpa non guasterebbe. I giocatori hanno ignorato le sollecitazioni di Prandelli e si sono presentati a Udine con un atteggiamento rinunciatario, dimostrando di essere pesci fuor d’acqua nel gorgo della lotta per la salvezza. Anche i tifosi faticano a protestare come fatto in momenti anche meno complicati di questo, forse colti dal torpore generale in cui è piombata la squadra. Adesso “testa bassa e ripartire”, recita il mantra societario, ma contano i fatti. Specie nella settimana in cui al Franchi arrivano Roma e Parma.