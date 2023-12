I grandi dubbi: ancora riposo per Nico Gonzalez? Nzola, è il tuo momento?

Il Corriere dello Sport si sofferma su Fiorentina-Parma. Prepararla in due giorni non è un problema, nel senso che ormai il gruppo viola c’è abituato nell’alternanza tra campionato e coppe negli ultimi due anni, tanto che sta provando a farlo diventare un punto a favore: a volte ci riesce, a volte no, ma stavolta non è ammesso l’errore. E come al solito in questi casi sarà turnover, quanto spinto lo decideranno la rifinitura odierna e, soprattutto, il passaggio al Viola Park di domattina per tirare le somme: per decidere se Christensen può essere portiere anche di Coppa Italia oltre che di Conference League, se Mina-Ranieri alla fine sarà la coppia designata dei centrali per far rifiatare Milenkovic e con Quarta squalificato, se Nico tornerà visto che è decisiva e lui quelle decisive non le salta, se Beltran verrà confermato là davanti oppure può essere l’occasione buona per provare l’ennesimo rilancio di Nzola.