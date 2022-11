I giovani di Italiano: ecco chi sono i prediletti della fucina viola

Il Corriere dello Sport scrive oggi riguardo alla "cantera" della Fiorentina, sottolineando quanto mister Italiano stia utilizzando i suoi giovanissimi nell'ultimo periodo. E non è una novità, visto che, come riporta il quotidiano, sia al Trapani che allo Spezia l’allenatore ha avuto come consuetudine quella di far debuttare almeno un ragazzo del settore giovanile ogni stagione. È accaduto in Sicilia (dove oltre ad alcuni diciottenni il tecnico lanciò il sedicenne Tolomello) e si è ripetuto l’anno dopo in Liguria dove il prescelto fu Reinhart. Non deve sorprendere, allora, la mossa che Italiano ha messo in atto a Riga, quando nella ripresa, oltre a dare spazio a Bianco, ha fatto debuttare in Europa anche a un altro prodotto del vivaio della Fiorentina, ovvero Filippo Distefano, giocatore classe 2003 che già un anno fa Italiano aveva fatto esordire in A, regalandogli una manciata di minuti proprio contro la Samp, prossima avversaria dei gigliati. E pensare che gli inizi in maglia viola per "Pippo" non sono stati semplici. Addirittura, si vocifera che nei mesi in cui Distefano non vedeva il campo, il giovane attaccante si diceva pronto a smettere (nel 2019 ha avuto pure un infortunio che lo ha costretto a operarsi), salvo poi riscattarsi ed esplodere con mister Alberto Aquilani, tecnico che ha rilanciato Distefano. Da quel momento per Filippo 12 gol in due anni e mezzo giocando seconda punta o esterno oltre a quattro trofei vinti, nonostante un problema al cuore post-Covid che lo ha fermato a inizio 2022. Il primo contratto da professionista siglato con la Fiorentina fino al 2024 è stata una conseguenza, così come l’ingresso nella scuderia di Francesco Totti (anche se a breve Distefano cambierà agente). Oltre a lui, però, anche altri giovanissimi gigliati scalpitano per trovare spazio: dal portiere 2006 Martinelli ai centrali Lucchesi e Krastev (convocato in Nazionale maggiore della Bulgaria) fino al play Amatucci e alla punta Sené.