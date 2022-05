I dubbi di Italiano. Contratto, discorsi rimandati e appelli inascoltati: il punto

Dopo la fine della stagione solo un saluto e qualche rassicurazione: Italiano vuole di più dalla dirigenza viola

Assecondare le ambizioni di Vincenzo Italiano , cercando di sbagliare il meno possibile e ottenere il massimo ancora una volta. Sono questi gli input dati dallo stesso tecnico a partire dallo scorso febbraio, quando è iniziato un lungo pressing nei confronti della dirigenza per provare a pianificare il futuro. Come scrive il Corriere Fiorentino però, l'appello del tecnico viola è andato finora inascoltato, visto che il confronto di domenica scorsa è stato poco più che un saluto e che Joe Barone abbia rimandato ogni discorso al suo ritorno dagli Usa attorno al 10 giugno. Tempistiche che - sottolinea il quotidiano - non hanno contribuito a rassicurare il tecnico, che avrebbe preferito un confronto più serio ed approfondito.

La stagione infatti è quasi già alle porte, e il tecnico avrebbe voluto mettere sul piatto questione tecniche che riguardano sia il numero che la qualità dei giocatori da acquistare per affrontare tutte le competizioni. Il desiderio è quello di avere due alternative per ruolo, e in alcuni reparti (ad esempio per ciò che riguarda la batteria di esterni d'attacco) anche qualcosa in più. La stessa formazione titolare rischia di ritrovarsi priva di alcune colonne portanti, e anche sul fronte contratto tutto tace: iniziare la stagione con un solo anno di contratto non lo porrebbe in una posizione di forza ma non sono arrivati segnali dalla società. "Ambizione, e chiarezza. Sta tutto qua. Sarà lui stesso, poi, a parlare. Senza nascondersi. Per farlo, però, deve sapere cosa c’è sul tavolo" conclude il quotidiano.