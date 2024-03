I dubbi di Italiano, ballottaggi ovunque. Chi sostituirà Bonaventura?

La pausa nazionali per la Fiorentina è sembrata durare una vita, calcisticamente parlando. 16 giorni sono trascorsi dal passaggio del turno contro il Maccabi. Italiano è dovuto ripartire quasi da zero, con in mezzo la tragedia di Barone. In porta Terracciano, sulla destra il primo dubbio. Dodò insidia il posto di Kayode, anche se quest'ultimo parte favorito. Altro ballottaggio si consuma per il posto a fianco di Milenkovic, tra Quarta e Ranieri. Arthur è il perno, e Mandragora potrebbe occupare lo spot di secondo centrocampista. Ma occhio a Barak, in forma e senza lo squalificato Bonaventura. Sottil e Beltran saranno al loro posto, mentre Nico farà la stacanovista tra nazionale e club. Davanti Belotti. Fonte La Nazione