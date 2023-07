Il gol con il Parma ha dimostrato ancora che Arthur Cabral ha talento da vendere, ma le vie del mercato sono infinite. Come riporta il Corriere dello Sport, il futuro del brasiliano non è poi così scontato. Dall'Inghilterra arriva una notizia che potrebbe scuotere l'ambiente viola, con il Tottenham pronto a piombare sul brasiliano in caso di addio di Kane. La Fiorentina ripone completa fiducia nell'ex Basilea, ma in caso di offerta una riflessione sarebbe d'obbligo.