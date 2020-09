I dolori di FR7: La Serie A lo incorona. Gli applausi di San Siro e la caviglia a pezzi

Un primo tempo sconcertante, con una sola giocata e dieci palloni persi. La verità? In molti erano convinti di non rivederlo ad inizio ripresa, anche per via della botta rimediata da Barella. Ma a Iachini è bastata un’occhiata per rimandarlo in campo e Franck Ribery (A RISCHIO CON LA SAMP) ha sfornato due assist e per il secondo anno di fila è uscito da San Siro con una standing ovation. Come scrive il Corriere Fiorentino, dopo il Milan stavolta è toccato agli interisti tributare al francese gli applausi ad un campione dall’orgoglio smisurato, che a 37 anni dimostra ancora la sua grandezza.

COSA RESTA DOPO L’INTER: IL CORAGGIO DEL NUOVO IACHINI, MA SENZA RIBERY…