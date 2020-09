Molto da salvare, moltissimo su cui riflettere. Dopo la sconfitta della Fiorentina a San Siro contro l’Inter, La Nazione prova a trovare un equibibrio tra il buono (tanto) e i difetti (tantissimi) mostrati dai viola. A partire dalla tenuta di una squadra che non può dipendere da un fenomeno di 37 anni come Ribery. Uscito all’84’ (aveva chiesto lui stesso il cambio) con la Fiorentina avanti 3-2, non ha fatto in tempo a sedersi in panchina che l’Inter ha ribaltato il risultato. Di positivo c’è la mano di Iachini rispetto alla scorsa stagione: l’atteggiamento della squadra è stato differente, con strategie di gioco più affascinanti e folate di pressing alto che hanno mostrato un lato mai visto sotto la sua gestione. E soprattutto il coraggio di provarci e non di blindarsi esclusivamente: la Fiorentina, sottolinea il quotidiano, è stata spavalda andando a recuperare palla in zone alte del campo. Ok anche le prestazioni di alcuni singoli: Da Ribery a Chiesa, passando per Castrovilli e Caceres. Peccato per i cambi, che sono stati sovrastati da quelli della corazzata nerazzurra.

CHIESA? IMPRESCINDIBILE. PER ALZARE L’ASTICELLA E’ NECESSARIO TENERLO