Sul Corriere Fiorentino troviamo un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Franck Ribery. Dopo la legnata presa alla caviglia destra da Barella nel primo tempo, a sei minuti dal 90′ il francese ha chiesto (e ottenuto) la sostituzione mentre la Fiorentina stava conducendo per 3-2. L’unica certezza è che la sua situazione sarà tutta da valutare in settimana, e vista l’entità della botta c’è il timore che il francese non sia disponibile per la partita di venerdì contro la Sampdoria.

COSA RESTA DOPO L’INTER: IL CORAGGIO DEL NUOVO IACHINI, MA SENZA RIBERY…