I dieci comandamenti per la Fiorentina di Commisso

Il Corriere Dello Sport fa le carte al momento della Fiorentina. Come si legge, ad oggi, Pradè e gli uomini mercato viola devono fronteggiare una serie di situazioni per creare la squadra che affronterà la prossima stagione, una sorta di vademecum per il tifoso, pronto a capire le priorità della società.

Da un Chiesa sì o no che sembra essersi convinto si passa alla ‘grana’ regista: un ruolo in cui la Fiorentina ha più fretta che negli altri, per l’immediato bisogno di dare a Montella un uomo chiave per la costruzione del gioco. E se Badelj costa troppo non pare che ci siano certezze assolute. Si passa poi a Pezzella, che sarebbe entrato nel mirino della Roma, situazione che fa compagnia alla mancanza di un terzino destro da tempo immemore e a un centravanti che possa dare più certezze di Simeone e del giovane Vlahovic. A questi punti si aggiunge quello del portiere, da vivere con estrema cautela visti i precedenti, quello delle cessioni da sistemare e quello dei giovani con un destino da scrivere. Aggiungiamoci poi un centrale difensivo di esperienza e in grado di lanciare profondo e magari anche un colpo ad effetto da ricordare per l’estate e il gioco è fatto. Il countdown può partire, anzi forse è già partito, con un occhio al Fair Play Finanziario.