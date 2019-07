Secondo quanto riportato da Il Romanista, la Fiorentina avrebbe chiesto informazioni alla Roma per Patrik Schick (CLICCA QUI PER LA SCHEDA). L’ex Sampdoria non ha convinto il tecnico Fonseca e Petrachi starebbe lavorando per la cessione. Il club giallorosso da tempo sta puntando German Pezzella della Fiorentina: possibile, secondo il quotidiano, che possa nascere una trattativa fra i due club, con Schick in viola ed il difensore argentino alla Roma.