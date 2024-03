I dettagli prima di tutto: la cura Italiano ha rilanciato la Fiorentina

La rete all’ultimo tuffo di Barak, per esempio, ha messo in risalto quanto sia fondamentale il lavoro di un allenatore con la profondità della sua rosa. Nessun indispensabile ma tutti utili alla causa, in qualsiasi momento. Questione di mentalità, di carattere. Bonaventura che entra, provoca il rosso che concede superiorità numerica ai viola, serve l’assist vincente e poi esulta e urla tutta la sua gioia sotto il settore ospiti della Bozsik Arena. Come è distante gennaio, quando tra rumor di mercato e una trattativa per il rinnovo di contratto che si era arenata, Jack pareva in discussione. Adesso è tornato a incidere, che sia dall’inizio o a gara in corso. Italiano aveva bisogno dei suoi giocatori più rappresentativi: leader, trascinatori, che a inizio 2024 erano in calo di rendimento.

(...)

Il tecnico sta ritrovando lo spirito migliore, quello che esattamente un anno fa permetteva alla sua squadra di tenere alto il ritmo in Conference e di poter gestire in maniera vincente la Coppa Italia e la tenuta in campionato. Il calendario impone di tenere al massimo la concentrazione: domani sera al Franchi arriva la Roma, poi il ritorno col Maccabi Haifa, la trasfera a Bergamo, le sfide con Milan e Juventus e l’andata delle semifinali di Coppa contro l’Atalanta. Gli scontri diretti, se sfruttati a dovere, potrebbero accelerare la risalita della classifica e magari far schizzare di nuovo la Fiorentina nella zona europea più intrigante. Per fare questo, però, servirà curare davvero il dettaglio. Essere più compatti in campo, una squadra meno lunga, con più qualità e minori distrazioni o errori banali anche in fase di impostazione".

