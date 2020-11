“Hasta siempre Diego”, il saluto dei fiorentini a Diego Armando Maradona

Firenze e Maradona, un’emozione particolare. Nonostante la consolidata rivalità tra i Viola e i partenopei il rispetto per la grandezza del campione non è mai venuto meno. E oggi ne abbiamo conferma con lo striscione comparso sul murales di Gramsci in via Canova all’Isolotto e con la scritta vergata l’altra notte sul ponte Giovanni da Verrazzano: “Ciao Diego, D10s del pueblo” e un cuore a unire Fiorentina e Argentina. A riportarlo è La Nazione.