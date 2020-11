Iachini rivela: “Maradona mi voleva al Napoli. Subiva il gioco duro ma non faceva scenate”

L’ex allenatore viola Beppe Iachini ha ricordato Diego Armando Maradona a Radio Marte:

E’ stato un onore giocare contro di lui e prova a non fargli prendere la palla: quando ci riusciva, erano guai. Ho anche rischiato di giocare con lui, sarebbe stato bello. Aveva chiesto espressamente al Napoli di prendermi. Ogni anno in campo c’erano degli scontri e Diego non si è mai lamentato. Era un campione, non faceva mai scenate ed era un avversario corretto.