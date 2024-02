Hamrin jr: “Non ci siamo mai sentiti soli, grazie a tutti”

C'è spazio anche per i ringraziamenti da parte di Hamrin, a partire dai tifosi viola, passando per l'attuale società, e le istituzioni locali e non solo. Ma in particolare due sono i saluti più cari:

"Poi il 7Bello (qui la voce si rompe, ndr), senza voler togliere qualcosa agli altri. Ma il legame con papà era doppio. Poi tutti gli amici di famiglia che hanno riempito le nostre giornate. L’ho lasciato per ultimo, non per importanza: Moreno Roggi. Senza il suo aiuto e il suo conforto non sarei riuscito a fare tutto quello che ho fatto"

Infine trovano spazio anche i ricordi legati personalmente al padre, come il grande rapporto che li contraddistingueva. E il legame indissolubile con la città di Firenze:

"Quando mi hanno chiamato dalla clinica non sono riuscito a vederlo vivo per l’ultima volta. Un dolore immenso che si è lenito solo guidando per Firenze: di notte è unica" e ricorda anche di essere passato per via Bolognese proprio nel punto dove si vede la città che fece innamorare Kurt e signora.

