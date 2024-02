Hamrin, amore vero per Firenze: emozionato da Toni e Vlahovic

I numeri – incredibili –, la storia della Fiorentina scritta a caratteri cubitali, l’amore (vero e sincero) per il colore viola e i protagonisti che in qualche modo avevano la forza per mettersi sulle spalle la sua eredità. Kurt Hamrin seguiva la Fiorentina come un innamorato del pallone. E di quella maglia. Il duello a distanza (fra sorrisi e grappoli di gol) con Batistuta lo ha emozionato, ma ci sono stati un altro paio di attaccanti che hanno fatto rivedere ad Hamrin diapositive delle sue domeniche da bomber mozzafiato: Luca Toni e Dusan Vlahovic. Entrambi centravanti, come lui. Entrambi attaccanti micidiali. Come lui. Amava la Fiorentina, Hamrin e tutto quello che Firenze racconta con le sensazioni forti, magari anche polemiche, ma assolutamente sincere e spontanee, quando c’è di mezzo la squadra viola. E che sorpresa fu quando, nel giorno della presentazione del libro sulla storia del mercato della Fiorentina seduto in prima fila, nella sala stampa dello stadio disse: «Mi ha emozionato rileggere come sono arrivato qui». Campione e uomo. Lo riporta La Nazione.