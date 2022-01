Guerra Lega-Asl, Draghi pronto a chiudere se le norme non saranno osservate

Un quadro molto delicato che va delineandosi mentre la pandemia avanza nuovamente

Sul Corriere dello Sport si parla del protocollo adottato ieri dalla Lega Serie A per far fronte all'impennata di contagi che, oggi, risulterà nella mancata disputa di almeno quattro partite, compresa quella della Fiorentina. Serve responsabilità totale, altrimenti il Governo reagirà con la misura paventata - ma non approvata - che ieri ha spaventato un po' tutti, cioè gli stadi nuovamente a porte chiuse. Il ministro della salute Speranza ha chiesto di fermare il campionato, la Lega farà di tutto per scongiurare questa ipotesi e ha fatto sapere di voler ricorrere al Tar contro i provvedimenti sanitari delle aziende regionali. Il calcio è sotto osservazione, anche se continuare conviene a tutti. Intanto, per adesso, la ristretta minoranza di atleti non vaccinati (2%) potrà continuare a giocare e allenarsi con il tampone ogni 48 ore.