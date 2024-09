Gudmundsson gioca oppure no contro l’Atalanta? Cosa filtra sul suo impiego

L'islandese dovrebbe rientrare in tempo per essere convocato, ma farà oppure no il proprio esordio a Bergamo?

Le sensazioni

Secondo quanto si legge su La Nazione, è plausibile un impiego a partita in corso dell'ex Genoa, che in Patria è stato seguito da un preparatore atletico della Fiorentina mentre al Viola Park il tecnico Palladino ha proseguito con gli allenamenti. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi sulla convocazione di Gudmundsson, dando come probabile un ingresso nella ripresa ma come non impossibile l'impiego da titolare. Da ricordare come l'attaccante abbia saltato le prime cinque uscite stagionali a causa di un problema al polpaccio.