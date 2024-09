Gudmundsson, la doppia partita: oggi l’udienza, fra tre giorni il debutto?

E' un giorno importante, comunque la si voglia vedere. Delicato e importante: Albert Gudmundsson va oggi a processo in Islanda , dove si trova da qualche giorno, per rispondere all'accusa di "cattiva condotta sessuale" che gli è stata mossa, dalla quale è stato già assolto in primo grado ma sulla quale è stato fatto ricorso.

Il processo si terrà, scrive La Nazione, dalle 9 alle 16, e il giocatore sarà assistito dall’avvocato Vilhjalmur H. Vilhjalmsson. Dunque ci sarà una ripresa nella giornata di domani, e solo in serata l'ex Genoa potrà rientrare in Italia, in tempo utile ad aggregarsi al gruppo della Fiorentina in partenza per Bergamo, dove domenica si gioca la gara contro l'Atalanta.