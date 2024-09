Gudmundsson, finalmente ci siamo. Con la Lazio la prima convocazione

Buone nuove (finalmente!) per Albert Gudmundsson. L'islandese, tornato venerdì sera dall'Islanda dopo l'udienza del processo in patria, ha lavorato regolarmente in gruppo ieri alla ripresa degli allenamenti. Segno che anche i problemi che lo avevano afflitto dal suo arrivo a Firenze stanno diradandosi rapidamente. I tifosi sperano di vederlo in campo domenica contro la Lazio, Palladino... anche.