Gudmundsson e Nico Gonzalez, destini incrociati: uno arriva, l’altro parte

Scenario Nico

Per Nico Gonzalez lo scenario è ben diverso. L’incontro tra il giocatore e la dirigenza viola, in programma presumibilmente nella giornata odierna, sarà necessario per sbrogliare la situazione dell’argentino, per quanto il fresco vincitore della Copa America abbia, anche in un primo colloquio avuto con Palladino, ribadito la volontà di lasciare Firenze, a fronte di un’offerta, per sé e per la società, congrua.