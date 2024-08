Gudmundsson e l’ombra del processo: è lui il nome di Pradè

Albert Gudmundsson è il grande nome del calciomercato della Fiorentina, l’uomo immaginato da Pradé come erede di Nico Gonzalez e in grado di chiudere un tridente tutto nuovo di acquisti estivi con Kean e Colpani. Classe 1997, l’islandese, fisico brevilineo ma ben piazzato, difficile da spostare nei duelli uno contro uno, Gud è reduce da una stagione al Genoa clamorosa chiusa con 16 gol e 5 assist in 37 partite. Arrivato in Italia nel gennaio 2022 per soli 1,2 milioni di euro dall’Az Alkmaar - con cui aveva giocato anche i gironi di Conference League- come uno dei primi colpi della gestione 777 partners che aveva acquistato il Genoa da Preziosi, Gudmundsson ci ha messo un po’ per affermarsi: nei primi sei mesi un solo gol, contro la Juventus, inutile per evitare una retrocessione in Serie B che aveva fatto tanto rumore in Liguria.