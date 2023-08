I viola sono impegnati in amichevole a 18 giorni dall'esordio in campionato in casa del Genoa: qui le indicazioni su come procurarsi un biglietto

Stasera tutti allo stadio Zecchini: la Fiorentina torna in campo dopo la batosta di Belgrado in amichevole contro la Stella Rossa e lo fa scendendo in campo contro il Grosseto, che dovrebbe rappresentare un'opposizione più morbida in vista della Sela Cup da giocare nel weekend contro Newcastle e Nizza. La Nazione dà le ultime su come procurarsi un biglietto, precisando che la Curva Nord, le tribune laterali nord e sud e la tribuna vip sono esaurite: