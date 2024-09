Edoardo Bove, nuovo acquisto della Fiorentina, si presenta con entusiasmo e determinazione, considerandola un'importante opportunità per la sua carriera. Dopo un divorzio turbolento dalla Roma, dove gli era stato detto che avrebbe avuto poco spazio, Bove ha scelto di trasferirsi alla Fiorentina per trovare maggiore continuità in campo. Mostra una mentalità propositiva, affermando di essere disposto a giocare in qualsiasi ruolo, pur di contribuire alla squadra. (LA PRESENTAZIONE COMPLETA)